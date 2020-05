Volksbefragung: Stadt ringt um finale Fragen

Ein Grund für die Verzögerung: Offenbar werden an­dere Streitfragen als „Verhandlungsmasse“ herangezogen. So gibt es weiter ein Tauziehen um die für heuer angekündigte Reform des SPÖ-freundlichen Wiener Wahlrechts oder die noch heuer zu beschließende Anpassung der Parteienfinanzierung an Bundesvorgaben. Auch bei anderen Themen wie dem Mietrecht ist man sich noch nicht einig.

Noch ist auch noch unklar, ob es beim Pickerl eine oder mehrere Fragen gibt, sagt Ellensohn. So könnte etwa die Größe der Pickerlzonen (Überlappen) und preisliche Staffelungen (teurer in City-Lagen, billiger in Außenbezirken) zur Disposition gestellt werden. Aber auch die Parkdauer in Pickerlzonen ist Anlass für Fragen: Auf Empfehlung der Expertenkommission sollte man in Randlagen (Bäder, Schrebergärten etc.) länger als drei Stunden

parken dürfen.

Eine Frage, die nichts mit dem Pickerl zu tun hat, soll lauten: Soll die Stellplatzverpflichtung beim Wohnungsbau fallen? Ja oder Nein.