„Deutsch Start“: Kostenlose Nachhilfe für Kinder in Wien

Um 9 Uhr beginnt dort - so wie an 18 anderen Standorten der Wiener Volksbildung - der „Deutsch Start“-Kurs . Die Nachfrage ist enorm, es gibt lange Wartelisten. Insofern ist es ein Glück, dass der achtjährige Hüseyin drei Wochen lang von Montag bis Donnerstag jeweils zwei Stunden lang dazulernen kann.

Das größte Problem ihres jüngeren Sohnes Hüseyin : "Er kommt im September in die zweite Klasse und kann noch nicht lesen." Seit sieben Tagen fahren die Einzelhandelskauffrau Münire Çalışkan und Hüseyin daher in der Früh mit dem Bus von Jedlesee zur Volkshochschule Floridsdorf .

Die Stadt Wien nimmt auch in diesem Sommer Geld in die Hand, um Kinder wie Hüseyin konkret zu unterstützen. Früh sind sie in ihren Bildungskarrieren nachweislich in Rückstand geraten. Noch lässt sich viel reparieren.

Wird der kleine Hüseyin davon profitieren? Seine Mutter ist vorsichtig skeptisch und wirft einen Vergleich in die Bildungsdebatte ein, der bisher wenig Berücksichtigung fand: "Ich bin mit zwölf Jahren von einem kleinen Ort in der Nähe von Ankara nach Wien gekommen", erzählt Münire Çalışkan in nahezu perfektem, nahezu akzentfreiem Deutsch. "In meiner Schule war das Tempo noch nicht so hoch wie in den Schulen meiner Söhne heute."

Sie konnte in Ruhe die fremde Sprache lernen, dann die Schule und dann eine Lehre als Einzelhandelskauffrau abschließen.