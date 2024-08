Gratis im Gemeindebau: Lernen, plaudern, spielen, singen

Um 9 Uhr beginnt sie im Goethe-Hof. Christina Hauk ist Lehrerin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Übers Jahr gibt sie ihr Wissen in Volkshochschulen weiter. Heute ist sie im Gemeinschaftsraum im Keller, gleich neben der Waschküche im Einsatz.

Nach „Deutsch im Park“ im ruhigen Innenhof des bald 100 Jahre alten Gemeindebaus in Kaisermühlen richtet sich ihr Angebot an diesem Vormittag an Fortgeschrittene. Die wohnen auch, aber nicht nur in diesem monumentalen Bau.