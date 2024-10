Wegen einer möglichen Infektion mit einem Schafherpesvirus sind im Wiener Tiergarten Schönbrunn fünf Bisons verstorben. Das gab der Zoo am Mittwoch in einem Posting auf Facebook bekannt. Damit verfügt der Zoo über keine Exemplare der Wildrinder mehr. "Wir bedauern den Verlust dieser prächtigen Tiere zutiefst", hieß es in dem Posting.