Viertel der Wirte kassiert fürs Leitungswasser

Querfeld

In der Getränke-orientierten Kaffeehaus-Branche dürften es sogar noch weniger sein: „Wenn es fünf Prozent sind, ist das viel“, sagt. Viele Kollegen würden befürchten, dass die Konsumenten die Preisgestaltung nicht goutieren.

In seinen eigenen Betrieben mache Querfeld diese Erfahrung allerdings nicht – obwohl ein halber Liter Leitungswasser in den Cafés Landtmann, Mozart, Museum und Co. 2,50 Euro kostet. „Wasser wird extrem stark nachgefragt“, erklärt er. Wobei es in erster Linie heimische Gäste ausdrücklich das Wiener Hochquellwasser bestellen. Touristen ordern stilles Wasser in der Flasche.