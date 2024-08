Vierjähriger beim Radfahren in Wiener Donaukanal gestürzt

Ein Vierjähriger ist Sonntagabend in Wien-Brigittenau bei einem Unfall beim Radfahren in den Donaukanal gefallen. Der Bub war laut Berufsrettung Wien mit seinem Vater unterwegs und sei mit dem Rad vom Weg abgekommen. "Er ist über die Böschung in den Donaukanal gestürzt", sagte ein Sprecher der APA. "Der Papa ist sofort hinterhergesprungen und hat ihn herausgezogen." Als die Retter am Unglücksort eintrafen, hätten sich Vater und Sohn schon wieder an Land befunden.