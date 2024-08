Hohe Tauern: Polizeihubschrauber barg zwei Wanderer aus Bergnot

In den Hohen Tauern sind Sonntagmittag zwei Wanderer an der Grenze zwischen Salzburg und Kärnten in Bergnot geraten. Eine 29-jährige Frau und ihr 43-jähriger Begleiter waren vom Hochtor an der Großglockner Hochalpenstraße über den unschwierigen Klagenfurter Jubiläumsweg auf den Brennkogel (3.018 Meter) gewandert. Beim Abstieg über die Westseite des Bergs gerieten die beiden laut Polizei in immer steileres, wegloses Gelände.