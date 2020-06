Vier Demos sorgen am Freitag wieder für Staus

Autofahrer haben es in Wien wieder einmal schwer. Laut ARBÖ ist am Freitag erneut mit massiven Verkehrsproblemen zu rechnen. Grund sind gleich vier Demonstrationen.

Die ersten Demo-Teilnehmer sammeln sich bereits um 8.45 Uhr im 4. Bezirk in der Schönburgstraße 2, nahe der Wirtschaftskammer. Bis zu 150 Personen protestieren gegen das Freihandelsabkommen TTIP und setzen sich dann ab 10 Uhr über die Wiedner Hauptstraße in Bewegung. Die Route führt unter anderem über die Favoriten- und Argentinierstraße bis zum Schwarzenbergplatz. Dort ist vor dem Gebäude der Industriellenvereinigung eine Kundgebung geplant. Weiter geht’s über den Ring zum Parlament und von dort bis zur Wipplingerstraße.

Am Nachmittag sammeln sich ab 16 Uhr Demonstranten am Wallensteinplatz im 20. Bezirk, am Keplerplatz in Favoriten und am Praterstern. Es geht um "Nein zum 12-Stunden-Tag" beziehungsweise "Löhne und Gehälter rauf, Mieten runter". Problematisch wird es ab zirka 18 Uhr, wenn diese drei Demonstrationen am Julius-Raab-Platz zusammentreffen. Bis zur Abschlusskundgebung am Schwedenplatz werden sie zusammen marschieren – insgesamt wird mit rund 450 Personen gerechnet. Vor allem rund um den Schwedenplatz wird es ab zirka 17.30 Uhr zu Staus kommen. Der ARBÖ empfiehlt, großräumig auszuweichen.