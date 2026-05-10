20 Jahre Vienna City Beach Club: Vom kleinen Boot zur Kultlocation

Die Donauinsel war noch nicht einmal fertig, da war der Grundstein für den Vienna City Beach Club (VCBC) schon gelegt. Wobei Grundstein eigentlich das falsche Wort ist, handelte es sich doch eigentlich um ein Stahlschiff namens „Maria“. Der damalige Besitzer hatte das Schiff auf die Neue Donau gebracht, um es dort als Pizzeria zu betreiben. Bis Familie Breckner „Maria“ 1996 zufällig auf einer Radtour entdeckte und erwarb – zehn Jahre später gründete der Sohn der Familie an dieser Stelle den Vienna City Beach Club.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VCBC 2006 erwarb Familie Breckner das Stahlschiff „Maria“.

Jener Gründungstag im Frühling 2006 ist nun genau 20 Jahre her. Maximilian Breckner ist mittlerweile ein gestandener Geschäftsmann und der Vienna City Beach Club (22., Kaisermühlendamm 106) eine der bekanntesten Adressen auf der Donauinsel. „Was 2006 mit einer Vision begonnen hat, ist mittlerweile zu einer Location geworden, die ich mir damals nie erträumt hätte“, sagt Breckner. Wie auch. Vom kleinen Imbiss für Spaziergänger und Radfahrer, den seine Eltern noch betrieben haben, hat sich der Betrieb zu einer richtigen Party- und Eventlocation gemausert. 2.500 Quadratmeter Fläche umfasst der Vienna City Beach Club heute. Bis zu 1.300 Personen gleichzeitig können sich an warmen Sommerabenden dort aufhalten. Hamburg als Inspiration Inspirieren lassen hat sich Breckner für das Konzept seines Lokals in Hamburg. Im Jahr 2005 entdeckte er den Hamburg City Beach Club. Ihm gefiel das Flair, der Sand, die Liegestühle, die Cocktails und die Musik. Da war klar: Das braucht Wien auch. Das Boot seiner Eltern sollte zum Beachclub werden.

Daraufhin ging es Schlag auf Schlag: Die notwendigen Utensilien importierte er aus Thailand. Schon im Frühling 2006 kam der Container an. Auch ein Name war schnell gefunden. Angelehnt an das Hamburger Vorbild, wurde die neue Location „Vienna City Beach Club“ getauft. Von fünf auf 80 Mit nur fünf Mitarbeitern bestritt Breckner die erste Saison. Heute würde das bei weitem nicht mehr reichen, sind die Flächen doch nach und nach erweitert worden. Ein Strand kam dazu, Volleyballplätze, DJ-Pulte und eine Shishabar. 80 Mitarbeiter stehen dafür aktuell im Einsatz. Ausschließlich auf der Sonnenseite des Lebens kann man in 20 Jahren aber auch als Betreiber eines Beachclubs nicht stehen. Immer wieder hatte das Team rund um Breckner mit Rückschlägen zu kämpfen – meist waren es Naturkatastrophen. Gezeigt haben sich diese – wie für ein Lokal, das so nahe am Wasser steht, wohl üblich – in Form von Hochwasser.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VCBC 2013 reichte das Wasser bis zu den Dächern des VCBC. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VCBC 2024 traf ein weiteres Hochwasser den Beachclub.

Im Juni 2013 etwa stand der Vienna City Beach Club bis unter die Dächer unter Wasser. Über Facebook wurden über 200 Helfer organisiert, die beim Aufräumen halfen. Und auch im September 2024 wurde das Lokal vom Hochwasser getroffen. Allerdings waren die Schäden dabei weniger gravierend. Schon wenige Tage später konnte der Beachclub wieder eröffnen, berichtet der Betreiber. All diese Höhen und Tiefen der vergangenen zwei Jahrzehnte werden an diesem Wochenende gefeiert. Gestern, Samstag ging das Jubiläum für das feiernde Volk über die Bühne. Mit DJ, vergünstigten Getränken und bis in die späten Nachtstunden. Heute, Sonntag, geht es etwas ruhiger zu. Von 12 bis 21 Uhr wird das Jubiläum gefeiert, auch Familien sind willkommen.