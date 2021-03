Wiener Kindergärten: Viele Kinder, wenig Geld von der Stadt

Strafzahlungen

Besserung ist laut Zierfuß nicht in Sicht – im Gegenteil. Auch bei neuen Maßnahmen von Rot-Pink würden die Privaten „nicht mitgedacht“. Aktuelles Beispiel: das städtische Ausbildungsprogramm „CHANGE“. Erwachsene können sich in fünf Semestern

an der städtischen Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Floridsdorf zum Kindergartenpädagogen umschulen lassen. Wer das Kolleg abschließt, der steht dem freien Arbeitsmarkt aber nicht wirklich zur Verfügung.

Für die Teilnehmer, kritisiert Zierfuß, ergebe sich nach Ausbildungsende eine vierjährige vertragliche Dienstzugehörigkeit zur Stadt Wien. Wer nicht vier Jahre lang im Dienste der Stadt arbeitet, von dem werden die Ausbildungskosten zurückgefordert. Die privaten Träger schauen somit erneut durch die Finger.

In einem Antrag, den Zierfuß bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einbrachte, fordert er, dass von Privaten keine Ablöse für CHANGE-Absolventen bezahlt werden müsse und auch „die Absolventen selbst keine Strafe für ihre Entscheidung zahlen müssen, an einem privaten Standort arbeiten zu wollen“. Zudem fordert die ÖVP bessere Betreuungsverhältnisse.

Zuständig für das Thema ist übrigens der pinke Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Dieser habe sich in der vergangenen Legislaturperiode (noch in der Opposition) für eine Stärkung der privaten Kindergärten ausgesprochen, sagt Zierfuß. Und zitiert – mit Genuss – aus alten Sitzungsprotokollen des Gemeinderats: Er wünsche sich, so Wiederkehr damals, dass die SPÖ „den Mehrwert der Privaten (...) in Zukunft stark betonen werde“.