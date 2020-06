Internet killed the Videostar

Täglich erreichen Paul Ertl emotionale Abschiedsmails – schockierte, traurige, sogar wütende. Und auch in seiner "Oz Cinethek" drückten ihm zahlreiche enttäuschte Kunden ihr Bedauern aus. Denn Ende der Woche schloss die kleine Qualitätsvideothek in der Lindengasse für immer ihre Pforten. Für Fans anspruchsvoller Filme zwar ein immenser Verlust, für Brancheninsider aber keine Besonderheit. Der zunehmende Filmkonsum über das Internet und die Wiener Vergnügungssteuer machen Videotheken das Überleben schwer.

"2004 gab es in Wien noch 140 Videotheken, 2014 sind es weniger als 50. Fast täglich sperrt ein Betrieb zu", sagt der Branchensprecher in der Wirtschaftskammer, Leopold Homola, der mit seiner eigenen Videostar-Videothek in der Schweglerstraße ebenfalls kurz vor dem Konkurs steht.

Hauptgrund sei das veränderte Kundenverhalten. "Die Leute wollen schnell und einfach von zu Hause aus bestellen. Da haben sie keinen Aufwand, weil sie den Film nicht zurückbringen müssen", erklärt Homola. Der Nachteil, auf persönliche Beratung verzichten zu müssen, fällt selten ins Gewicht.