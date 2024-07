Video wirft Fragen auf: Haben ÖBB-Securities Mann verprügelt?

Ein rund 30-sekündiges Video wirft Fragen auf: Mehrere Personen, mutmaßlich im Outfit der ÖBB-Securities, dürften auf einen Mann einprügeln. Laut der Tageszeitung Heute sollen sich diese Szenen am Freitag gegen 4.40 Uhr am Südtiroler Platz in Wien abgespielt haben. Nun ermittelt die Polizei; die ÖBB verspricht, alles aufzuklären.

Auf dem Video ist weiters zu sehen, wie das Opfer versucht, zu flüchten. Die mutmaßlichen Securities dürften ihn daraufhin eingeholt, auf den Boden gedrückt und getreten. Laut Heute habe es vor dem Konflikt einen Streit zwischen dem Prügelopfer und einem Busfahrer gegeben.

Ist das Video echt und sind es Mitarbeiter der ÖBB?

Samstagnachmittag ist bei den ÖBB der Journaldienst erreichbar. "Wir haben nach Bekanntwerden des Falls sofort interne Untersuchungen eingeleitet", sagt eine Mitarbeiterin.