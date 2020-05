Verwirrung um Jahreskarten der Wiener Linien

KURIER-Leserin Sabine S. erhielt vor einigen Wochen einen Brief von den Wiener Linien. Darin wurde der Besitzerin einer Jahreskarte zu ebendieser gratuliert, mit dem Hinweis, dass Jahreskarten ab 1. Mai 2012 günstiger werden. Bei monatlicher Abbuchung kostet die Jahreskarte dann nur noch 375 Euro.



Schön, dachte sich Frau S. – bis sie einen zweiten Brief erhielt. Betreff: "Verlängerung Ihres Jahreskarten-Abonnements." Darin wurde sie aufgeklärt, dass ihre Jahreskarte in 8 Wochen ablaufe. Mit der Tarifreform ändere sich der Preis, alle Einzelheiten solle sie dem bereits zugesandten Brief entnehmen. Und weiter: "Der Gesamtpreis unter Nutzung der Bonusmonate beträgt für den neuen Vertragszeitraum EUR 458 die monatliche Rate von EUR 45,80 wird wie gewohnt von Ihrem Konto abgebucht."