Der Anblick von Bettlern ist zumutbar

Automaten

Der Polizeibeamte, der die Anzeige erstattet hatte, konnte als Zeuge jedoch über gar keine Belästigung der Kunden in der Parkgarage berichten. Die Bettlerin habe zwar durch das Entgegenstrecken der Hände "die räumliche Distanz verkürzt", was für die Angesprochenen unangenehm gewesen sei. Doch konnte er nicht beobachten, dass Leute zum etwas weiter entfernt stehendenausgewichen seien.

"Ansprechen allein ist nicht aggressiv", sagt der Grazer Anwalt Ronald Frühwirth, der die Rumänin und viele andere Bettler vertritt: "Aber sobald ein Bettler den Mund aufmacht, wertet die Polizei das als aggressives Betteln. Sich zu artikulieren, ist zulässig." Nur wenn insistiert wird, wenn sich der Bettler nicht mit einem "Nein" zufrieden gibt, macht er sich strafbar.

Eine Bettlerin, die sich in Wien Passanten vor einer U-Bahnstation in den Weg gestellt und ihnen ihren Pappkartonbecher zum Einwerfen von Almosen vor die Nase gehalten hatte, wurde festgenommen. Auf dem Kommissariat musste sie sich nackt ausziehen und wurde durchsucht. Diese Maßnahme wurde vom Landesverwaltungsgericht Wien als unverhältnismäßig verurteilt, die aggressive Bettelei an sich aber als strafwürdig beurteilt.

In einem anderen Fall saß ein Bettler in Wien vor einer Geschäftspassage auf dem Boden und "erschwerte potenziellen Kunden das Vorbeigehen an den Auslagen" (Anzeige). Das reicht ebenso wenig für eine Strafe wie im Fall aus Feldkirch. Es gehe nicht darum, Passanten "den bloßen Anblick der Bettler als nicht zumutbare Belästigung zu ersparen", führen die Richter aus und hoben die Strafen auf. Aber auch die 96 Stunden Ersatzhaft für die Frau in der Tiefgarage hätten nicht halten können. "100 Euro Strafe sind ein Tag", sagt Ferdinand Koller von der Bettellobby. 200 Euro wären demnach zwei Tage oder 48 Stunden, "so schwer ist das ja nicht zu rechnen". Aber das sei "reine Schikane der Polizei. 300 Leute pro Jahr werden in Wien deshalb eingesperrt, ein völlig absurder Aufwand". Die Bettellobby in Wien hält seit Herbst 2013 ein Mal im Monat einen Abend für Rechtsberatung ab. Anwalt Frühwirth unterstützt Bettler dabei, ihre Strafen zu bekämpfen. Das hat die Flut an Anzeigen – bisher gab es laut Ferdinand Koller rund 2000 pro Jahr allein in Wien – etwas eingedämmt.