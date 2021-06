Verurteilt: Betriebsrat des Burgtheaters zweigte Geld ab

Die knapp zweijährige Amtszeit eines ehemaligen Betriebsrats-Vorstands im Wiener Burgtheater dürfte der Arbeitnehmervertretung in der Spielstätte am Ring nur bedingt gut getan haben. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zwischen Februar 2010 und November 2011 regelmäßig den Betriebsratsfonds geplündert. 78 Behebungen mit einem Gesamtschaden von 52.000 Euro legte Staatsanwalt Marcus Schmitt dem 45-Jährigen nun im Straflandesgericht zur Last.

Der von Rechtsanwältin Astrid Wagner vertretene Angeklagte gab grundsätzlich den Großteil der inkriminierten Zugriffe zu. "Er hat sich aber nie bereichert", betonte die Verteidigerin. Ihr Mandant habe vielmehr "eine finanzielle Gebarung übernommen, die ein Schlendrian im übelsten Sinne war". Immer schon hätten "Kollegen mit kurzfristigen Engpässen Geld aus der Kassa genommen. Er hat da nur eine Tradition fortgesetzt."