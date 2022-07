Ein derzeit unbekannter Mann soll zu am Montagabend zu einer „Drive-In-Station“ eines Fastfoodrestaurants in der Donaustadt gegangen sein, die Angestellte vor Ort mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert haben. Die Mitarbeiterin flüchtete daraufhin in einen anderen Raum. Der unbekannte Mann verließ die Örtlichkeit ohne Bargeld.

Die Angestellten alarmierten anschließend die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

