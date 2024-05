Versuchter Bankraub in Wien: "Göd her, sonst schepperts"

Derzeit steht die Polizei in Floridsdorf im Einsatz. Dort habe jemand versucht, eine Bank zu überfallen, bestätigt die Polizei.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam ein Mann in ein Geldinstitut Am Spitz und forderte mit den Worten "Göd her, sonst schepperts" Beute. Die Angestellten kamen dem nicht nach, beschieden dem Täter "sicher nicht", woraufhin sich der Räuber unverrichteter Dinge aus dem Staub machte.