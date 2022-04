Versuchte Streit zu schlichten: Jugendlicher mit Flasche attackiert

Ein Mann und eine Frau haben sich in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling am Sonntagabend gestritten. Eine Gruppe Jugendlicher wollte den Streit schlichten, weshalb der Mann aggressiv wurde.

Der 27-Jährige dürfte einen 20-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert haben. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim wurde der junge Mann dabei leicht am Arm verletzt und ins Spital gebracht.

Die alarmierte Polizei konnte den 27-jährigen Rumänen festnehmen. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von mehr als drei Promille, heißt es in einer Aussendung am Dienstag.

