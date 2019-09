Versteigerung eines Narwalzahns kam teuer

Nur mehr 60.000 Tiere

Der sagenumwobene Narwal lebt in den arktischen Gewässern, vor allem in Kanada, aber auch in Grönland, Norwegen und Russland. Die Säugetiere werden bis über eine Tonne schwer und bis zu fünf Meter lang. Beim Horn handelt es sich um einen Eckzahn, der schraubenförmig bis zu drei Meter wächst und acht bis zehn Kilogramm schwer werden kann.

In den Polarmeeren leben schätzungsweise nur noch 60.000 Tiere.