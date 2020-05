Vermieter sollen ihre Zuschläge für Wohnungen offenlegen

Wohnen in der Stadt wird immer teurer, allein im Vorjahr stiegen die Mieten auf dem freien Markt um fast zehn Prozent. Mehr als 150 Menschen kamen daher am Dienstag in ein Lokal auf dem Brunnenmarkt, um mit Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Helmut Puchebner, Obmann des Mieterbunds, über die Wohnsituation in Wien zu diskutieren.

Verglichen mit anderen europäischen Städten seien die Mieten in Wien noch immer sehr gering, erklärte Ludwig eingangs. Das liege vor allem an den 200.000 geförderten Wohnungen und den 220.000 Wohnungen im Gemeindebau. „Trotzdem spüren auch wir die Entwicklung auf dem freien Wohnungsmarkt“, sagte Ludwig, „Hier müssen wir die Menschen unterstützen, damit sie nicht zu viel Miete zahlen.“