Vermeintliche Polizei-Mails könnten Schadsoftware sein

Die Wiener Polizei warnte am Dienstag vor gefälschten Polizei-Mails, die aktuell in Umlauf sind. In den Mails wird dazu aufgefordert, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen und die Anhänge zu öffnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde es sich dabei aber um eine Schadsoftware handeln.