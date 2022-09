Verletzt: Mann schlägt Polizist mit Regenschirm und Gehstock

Am Mittwoch um 8.15 Uhr wurde die Polizei in eine Wohnung bei der Raxstraße in Wien-Favoriten gerufen. Die Alarmierung erfolgte wegen eines "schreienden Mannes". Beim Eintreffen der Beamten erklärte der Vater des 33-Jährigen, dass sein Sohn an einer psychischen Erkrankung leidet. Als der Sohn die Polizei sah, wurde er immer aggressiver und schloss sich in ein Zimmer ein.

Als er die Türe wieder öffnete, griff er die Polizisten mit einem Regenschirm und einem Gehstock an, wobei er einen Beamten am Kopf traf. Dennoch gelang es, den Mann zu überwältigen. Die Berufsrettung brachte den 33-Jährigen dann ins Spital, der Polizist konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

