Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten in der Donaustadt

Am Sonntagabend kam es auf der Eßlinger Hauptstraße um 21.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-Jähriger war mit seinem Pkw stadteinwärts unterwegs gewesen und hatte dort die Kreuzung bei der Fatty-George-Gasse überquert, als ein 15 Jahre alter Mopedfahrer widerrechtlich in Richtung stadtauswärts nach links in die Kreuzung einbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mopedfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Motorradlenker konnte nicht mehr bremsen

Als ein Motorradfahrer kurze Zeit später ebenfalls in die Kreuzung einfuhr, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Moped. Der 62-Jährige und die 59 Jahre alte Mitfahrerin wurden dabei ebenfalls verletzt - die Frau sogar schwer.

Die Wiener Berufsrettung versorgte die Verletzen notfallmedizinisch vor Ort und und lieferte dann alle drei ins Krankenhaus ein. Bei dem Unfall wurden alle beteiligten Fahrzeuge und ein geparkter Pkw beschädigt.

