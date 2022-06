Verkehrsunfall in Wien: Schwerverletzter weiter auf Intensivstation

Der Zustand des 37-Jährigen, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Wien-Floridsdorf schwer verletzt worden war, ist weiter kritisch. Laut Auskunft des Spitals befand er sich am Dienstag auf der Intensivstation. "Sein Zustand ist derzeit stabil", so eine Sprecherin auf APA-Nachfrage. Die Polizei hat indes Details zum Hergang der Kollision berichtet. Dabei hatten sich drei Pkw ineinander verkeilt bzw. aufeinander gestapelt. Die Unfallursache blieb weiterhin unklar.