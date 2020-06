Schneesturm zeigte Defizite auf

Die Schuldzuweisungen waren Dienstag so intensiv wie der Schneesturm zum Wochenstart. Denn weder Asfinag, Exekutive, Feuerwehr, ÖBB, Wiener Linien noch MA 48 (Straßenreinigung) fühlten sich für das Verkehrschaos in und rund um Wien verantwortlich. Vor allem auf der Wiener Außenringautobahn (A21) und der A1 ging am Montagvormittag kaum mehr etwas. Hängen gebliebene Lkw blockierten vor allem die A21.

"Die Überkopf-Tafeln waren auf Fahrverbot für Lkw über 3,5 Tonnen gestellt. Dutzende Lenker jedoch ignorierten das Verbot", sprach Asfinag-Abteilungsleiter Georg Steyrer von "Verantwortungslosigkeit der Straßenkapitäne". Tatsache ist aber auch, dass – wie vorgeschrieben – keine Polizeistreifen die A21-Auffahrten kontrollierten und Brummi-Fahrer somit freie Fahrt hatten.

NÖ-Polizeisprecher Johann Baumschlager argumentierte mit den Hunderten Verkehrsunfällen während des Schneesturms: "Es standen alle Kräfte im Einsatz. Entlang der Autobahnen halfen nahe gelegene Dienststellen aus. Etwa St. Pölten auf der A1." Dass die Pflüge der Straßenmeistereien und der Asfinag zu spät auf die Straßen kamen, und dass für Extrem-Verhältnisse zu wenig Personal vorhanden ist, wollten weder Polizei noch Asfinag bestätigen. Tenor: "Wir hatten alle Hände voll zu tun."

Die Bilanz der NÖ-Feuerwehren bestätigt den intensiven Wintertag: So mussten Montag 437 Fahrzeug-Bergungen, darunter 107 Lkw, erledigt werden. Feuerwehrsprecher Franz Resperger: "An durchschnittlichen Wintertagen haben wir 50 Bergungen." Resperger ging mit den Lkw-Fahrern hart ins Gericht: "Fahrverbote wurden ignoriert, keine Ketten angelegt und die Rettungsgasse nicht gebildet. Hier gehört mit Kontrollen angesetzt."

In Wien hagelte es wegen schneebedeckter Straßen Proteste. Josef Thon, Chef der MA 48, dazu: "Der Wind fegte mit 100 km/h durch die Stadt. Da hat man keine Chance. Auch mit 380 Räumfahrzeugen nicht." Nachsatz: "Und leider war die Wettervorhersage ungenau." Mit Kritik kämpften die Wiener Linien. Denn viele der 5000 Bus- und Bimstationen waren nicht geräumt. Sprecher Daniel Amann: "Wir nehmen die privaten Räumdienste unter die Lupe. Wenn nötig, werden Verträge gelöst."