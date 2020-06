Verkäuferin jagte Seriendieb

Mut und Engagement zweier BIPA-Mitarbeiterinnen brachte Freitagnachmittag einen lang gesuchten Ladendieb hinter Gitter.

"Ich erkannte einen der beiden Männer in der Filiale sofort wieder. Denn unsere Kette hat ein Detektivbüro engagiert. Von dort bekommen wir Fahndungsfotos von bereits identifizierten Ladendieben. Und einer der Kerle war darunter", erzählt Sylvia Rut (57) Chefin der Filiale in der Kirchengasse 15 in Wien-Neubau.

Über den versteckten Kassenknopf alarmierte sie ihre junge Kollegin Irena Matic (23). Sie befand sich gerade im Personalraum und wollte sich zum Dienstantritt umziehen.