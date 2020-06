Verhinderte Räuberbande aus dem Verkehr gezogen

Die vier jungen Burschen (alle knapp 20 Jahre alt), die am Weihnachtstag um ein Uhr in der Früh in einem Auto in der Eyzinggasse in Wien-Simmering saßen, kamen einer Zivilstreife verdächtig vor. Als sich die Beamten näherten, bastelte einer der Burschen gerade einen Joint. Eine weitere Hasch-Zigarette hatten sie gerade geraucht.

Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass drei von ihnen bereits wegen Raubes vorbestraft sind und das Auto keinem von ihnen gehört. Im Kofferraum des Wagens fand sich dann ein richtiges Arsenal: Gasmasken, Totschläger, Schlagringe und Maschinenpistolen täuschend echt nachempfundene Softguns. Die vier jungen Männer wurden daraufhin zu einer Befragung gebracht.