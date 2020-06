Verhandlung geglückt: Steinhofgründe werden 2025 zu Uni

Fast drei Jahre dauerten die Verhandlungen zwischen der Central European University (CEU) und der Stadt Wien, in denen es um die Nutzung des Otto Wagner Areals als Uni geht. Am Mittwoch wurde nun bekannt gegeben, dass Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind. Mit dem Gemeinderatsbeschlüssen beginnt die Phase der Umsetzung des Universitätscampus.

„Heute beginnt die Zukunft des Otto Wagner Areals“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Wien hat eine Jahrhundertchance genützt und am Otto Wagner Areal wird weiter Geschichte geschrieben. Der neue Universitäts- und Wissenschaftsstandort, mit der renommierten CEU im Mittelpunkt, wird das internationale Gesicht unserer Stadt mitprägen.“

Verlängerungsmöglichkeit

Der Baurechtsvertrag wird auf 100 Jahre abgeschlossen und sieht vor, dass die Universität selbst die Sanierung der Gebäude in der rein von der Universität genutzten „Kernzone“ – das ist rund ein Drittel des verfügbaren Areals - übernimmt. Eigentümerin dieser Liegenschaft ist die Wirtschaftsagentur Wien, als Fonds der Stadt Wien. Sie hat die Verhandlungen mit der Universität von Seiten der Stadt geführt. „Damit ist auch ein wichtiges wirtschaftliches Signal gesetzt, denn die Realisierung dieses Universitätscampus bis 2025 wird in den nächsten Jahren für einen volkswirtschaftlichen Mehrwert in der Stadt sorgen“, sagte Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke. Eine Verlängerungsmöglichkeit der Nutzung des Otto Wagner Areals für die CEU wurde bereits für weitere 100 Jahre definiert.