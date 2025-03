Vergewaltigte 12-Jährige: Mehrere Verfahren eingestellt

Im Fall jenes 12-jährigen Mädchens , das von 17 Burschen in Wien sexuell missbraucht worden sein soll, werden nun mehrere Verfahren eingestellt.

Wie der KURIER am Donnerstagabend in Erfahrung bringen konnte, sollen die Ermittlungsverfahren gegen fünf Burschen eingestellt werden. Im Falle dreier Angeklagter habe die Staatsanwaltschaft Wien festgestellt, dass die "dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, die weitere Verfolgung der Beschuldigten sonst aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre oder kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung besteht."

Zwei weitere Beschuldigte hatten zum Zeitpunkt der ihnen vorgeworfenen Tat das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet und waren daher strafunmündig.

In der Mitteilung heißt es weiters: "Sämtliche Einstellungen betreffen den Verdacht der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen in einer nicht mehr feststellbaren Anzahl von Angriffen zu nicht mehr feststellbaren Zeitpunkten zwischen März 2023 und Juni 2023 in Wien."