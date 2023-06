Verdächtiger nach Schussattentat in Favoriten festgenommen

Am 13. Juni kam es in Favoriten am Paltramplatz zu einem Schussattentat, bei dem ein 27-Jähriger mehrere Verletzungen an den Beinen erlitt. Bei dem verdächtigen Schützen handelt es sich um einen 25 Jahre alten Nordmazedonier.

➤ Mehr lesen: 27-Jähriger in Favoriten angeschossen: Täter auf der Flucht