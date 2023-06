27-Jähriger in Favoriten angeschossen: Täter auf der Flucht

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Favoriten am Paltramplatz angeschossen worden. Der Mann wurde nicht allzu schwer an den Beinen verletzt und begab sich selbst in ein Spital, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Davor waren um 0.05 Uhr mehrere Notrufe wegen der Schüsse eingegangen. Als die Beamten eintrafen, waren jedoch weder Schütze noch Opfer am Tatort. Der Täter, es soll sich um einen 25-jährigen Mann handeln, ist flüchtig. Er ist namentlich bekannt und wird nun zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, fand rasch die Identität des Beschuldigten heraus. An der Wohnadresse des Nordmazedoniers wurde daraufhin in Abwesenheit eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch unbekannt.

