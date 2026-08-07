Überfall in Wien-Währing löst Cobra-Einsatz aus

Ein Geschäft auf der Währinger Straße im 18. Wiener Gemeindebezirk war am Donnerstagnachmittag Schauplatz eines Polizeieinsatzes nach einem Überfallsalarm. Um 15.08 Uhr ging der Alarm beim Polizeinotruf ein, woraufhin Polizeikräfte zu dem betroffenen Geschäft ausrückten.

Eine Zeugin berichtete den eintreffenden Beamten, dass eine maskierte männliche Person das Geschäft betreten haben soll, die mutmaßlich eine Schusswaffe bei sich trug. Die vier Mitarbeiter sollen daraufhin aus dem Geschäft geflüchtet sein.

Großaufgebot an Spezialkräften im Einsatz

Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch ein Bewaffneter und weitere Personen in den Räumlichkeiten aufhielten, reagierte die Polizei mit einem großen Kräfteaufgebot. Der Bereich rund um das Geschäft wurde weiträumig abgesperrt, Menschen wurden aufgefordert, die angrenzenden Geschäftslokale vorübergehend zu verlassen.

Neben diversen Streifenkräften der Stadtpolizeikommanden wurden das Landeskriminalamt Wien, die Landesverkehrsabteilung Wien, die Bereitschaftseinheit Wien sowie Spezial- und Sondereinheiten wie die Polizeidiensthundeeinheit, die WEGA und die Cobra angefordert. Eine koordinierte Durchsuchung der Räumlichkeiten durch die Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra mit Unterstützung eines Diensthundes verlief schließlich ohne Ergebnis – es konnten keine Personen festgestellt werden.