Überfall auf Dorotheum-Standort in Wien: Täter auf der Flucht

Gegen 15 Uhr wurde am Donnerstag der Alarm ausgelöst: Ein Überfall in einer Dorotheum-Filiale. Als die Polizeibeamten am Tatort in der Währinger Straße 134 eintrafen, gab eine Zeugin an, eine männliche, maskierte Person beobachtet zu haben, die mit einer Schusswaffe das Geschäft betreten hatte. Kurz darauf seien mehrere Mitarbeiter aus dem Gebäude geflüchtet, fasst eine Sprecherin der Wiener Polizei die Aussage der Zeugin zusammen. Die Folge war ein Großeinsatz der Exekutive. Unter anderem waren Einheiten der Cobra, WEGA, der Landesverkehrsabteilung und der Hundestaffel vor Ort. Auch die Wiener Berufsrettung war im Einsatz. Der Bereich rund um die Filiale wurde großräumig abgesperrt.

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Offene Fragen Lange Zeit herrschte Ungewissheit über die Sachlage. Unklar war unter anderem, ob und wie viele Personen sich während des Einsatzes in der Filiale befanden. Auch ob sich der vermeintliche Täter im Geschäft verschanzt hatte, war zunächst offen. Auf X schrieb die Polizei dazu: „Aufgrund der unklaren Lage, klären wir derzeit, ob sich noch Täter im Geschäft befinden.“ Es erfolgte eine koordinierte Durchsuchung durch die Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra mit Unterstützung eines Diensthundes, erläuterte die Polizeisprecherin Irina Steirer. Dabei wurden keine Personen gefunden. Der Einsatz wurde gegen 19.00 Uhr beendet, hieß es seitens der Wiener Polizei auf X. Die Sperren wurden aufgehoben. „Zu keiner Zeit wurden Personen festgehalten“, betonte die Landespolizeidirektion zu ursprünglichen Medienberichten zu einer möglichen Geiselnahme in dem Geschäft. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

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Von einer Verkäuferin eines Geschäfts auf der Währinger Straße erfuhr der KURIER beim Lokalaugenschein am Nachmittag, dass der Einsatz länger dauern könnte. Nachdem am Donnerstagnachmittag die Polizei am Tatort angelangt war, habe sich die Verkäuferin gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden aus Angst in ihrem Geschäft eingeschlossen, erzählt sie. Ein Polizist habe sie anschließend darüber informiert, dass der Einsatz „noch mindestens fünf Stunden oder sogar die ganze Nacht dauern“ könne. Die Verkäuferin und ihre Kundinnen und Kunden seien daraufhin von der Polizei aus dem Geschäft eskortiert worden. Polizei-Eskorte zu ihrer Wohnung hat auch Lisa H. (32) erhalten, wie sie dem KURIER erzählt. Sie wohnt nur ein paar Häuser von der Dorotheum-Filiale in der Währinger Straße entfernt. Die Beamten hätten sich ruhig, professionell und organisiert verhalten, erzählt sie. „Ich fühle mich sicher in der Unsicherheit“, so Lisa H.

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