Verdacht des Raubes bei Date: "Larissa" waren in Wirklichkeit zwei Männer

Online-Dating ist in Zeiten von Corona eine der letzten Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Aber Achtung: Kriminelle dürften sich die Einsamkeit mancher Wiener zu Nutze machen. Am Dienstagnachmittag wollte sich ein 17-jähriger Österreicher mit einer Frau treffen. Er hatte "Larissa" auf einer Internetplattform kennengelernt.

Am vereinbarten Treffpunkt in einem Mehrparteienhaus in Wien-Meidling wartete dann aber nicht die Angebetete, sondern zwei Männer auf den 17-Jährigen.Sie attackierten das Opfer und nahmen ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag und sein Mobiltelefon ab.

Der Bursch konnte unverletzt flüchten und verständigte die Polizei. Eine Sofortfahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief vorerst negativ.

