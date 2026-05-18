"Venedig in Wien": Als man mit Gondeln durch den Prater fuhr

„Wien hat endlich ein großstädtisches Sommer-Etablissement“, schreibt die Presse am 23. Mai 1895 erleichtert. Der Vergnügungspark „Venedig in Wien“ hatte tags zuvor auf dem Gelände der heutigen Kaiserwiese im Prater eröffnet. Und die Welt war, wie es heißt „entzückt von dieser reizenden Schöpfung.“

Begonnen hatten die Planungen des Unternehmers Gabor Steiner für dieses ehrgeizige Projekt trotz anfänglichen Gegenwinds schon einige Jahre zuvor. Architekt Oskar Marmorek, der auch für den Rüdigerhof und den Hochstrahlbrunnen verantwortlich zeichnete, übernahm die Planung der rund 50.000 Quadratmeter großen Interpretation von Venedig.

Diese umfasste drei große, von nachgebauten Palazzi umgebenen Plätze, die durch künstlich angelegte – mit Wiener Hochquellwasser gefüllten – Wasserstraßen voneinander getrennt und von einem rund einen Kilometer langen Kanal umgeben waren. Über die Wasserstraßen führten, wie in der Lagunenstadt, hohe, schmale Brücken. Bei den Gebäuden handelte es sich um „keine bloßen Bretterwände mit bemalter Leinwand, sondern wirkliche betretbare Häuser mit Mauern und Stuckwänden“, wie die Presse begeistert schrieb.