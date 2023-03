Vegetarisches Menü in Wiener Kindergärten ab Juli

Essen mit allen Sinnen

In den städtischen Kindergärten fließt das Thema "gesunde Ernährung" in die pädagogische Arbeit mit ein: Das gemeinsame Zubereiten von Imbissen vermittelt Kindern den wertschätzenden Umgang mit Nahrungsmitteln. In einigen Kindergärten und Horten passiert das bereits, in manchen werden zudem kleine Gemüsebeete angelegt.