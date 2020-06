Vassilakou will Häupls "Ja-Wort"

Der Koalitionskrach zwischen Rot und Grün wird immer heftiger. Während die Grünen auf einer Wahlrechtsreform beharren, bereiten sich die Roten bereits auf den Wahlkampf vor.

"Ich will jetzt eine Entscheidung", sagt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou zum KURIER. Sie will von Bürgermeister Michael Häupl das "Ja-Wort" zu dem von den Grünen publik gemachten Kompromiss. "Und zwar in den nächsten Tagen. Wir verhandeln seit viereinhalb Jahren, jetzt liegen die Karten auf dem Tisch." Doch Häupl will sich nicht unter Druck setzen lassen. "Fakt ist, dass es keinen endgültigen Vorschlag in der Verhandlungsgruppe gibt", sagt Häupl am Rande einer Pressekonferenz. Es werde daher weiter verhandelt.

"Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung", kontert Vassilakou. Nach wie vor kämpft die grüne Vizebürgermeisterin um das neue Wahlrecht. "Wenn nichts kommt, werde ich meine Konsequenzen ziehen", droht Vassilakou. Wie diese aussehen, wollte sie nicht präzisieren. Hinter vorgehaltener Hand wird in grünen Kreisen aber durchaus die Möglichkeit eines grünen Brachialschritts betont.

Vor der Wahl 2010 hatten Grün, Schwarz und Blau beim Notar vereinbart, den mehrheitsfördernden Faktor bei der Mandatsvergabe von 1 auf 0 zu senken. Die Grünen könnten also auch gegen die Roten einen Antrag zum Wahlrecht einbringen.

ÖVP-Obmann Manfred Juraczka würde diesen auch unterstützen. "Wenn die Grünen einen Antrag gemäß der notariellen Vereinbarung einbringen, werden wir mitstimmen", sagt Juraczka. Zustimmung dazu gibt es auch von blauer Seite.