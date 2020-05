Vandalismus: Direktorin zäunt Schule ein

Die Siedlung Am Schöpfwerk ist schon lange als sozialer Brennpunkt bekannt. Es ist eine kleine Stadt in der Stadt, die in den 70er-Jahren errichtet wurde. 5000 Menschen leben in dem einstigen Musterbau. Seit zwei Jahren wird versucht, dem Verfall der Siedlung mit einer 62 Millionen Euro teuren Sanierung Einhalt zu gebieten.



Dennoch bleibt die Frage: Wie unsicher ist das Grätzl, wenn sich eine Direktorin nicht anders zu helfen weiß, als Gründe, die zur Schule gehören, einzuzäunen?

"Wenn ich als Mutter mein Kind zum ersten Mal hierher bringen würde", gibt selbst Direktorin Christine Huth-Nirschl unumwunden zu, "würde ich auf der Stelle umkehren. Dabei wird hier pädagogisch sehr wertvolle Arbeit geleistet." Die Schulalltag funktioniere reibungslos. Es seien ja auch nicht die eigenen Schüler, die das Gelände verwüsten, sondern Jugendliche aus der nahen Umgebung.



Wie zum Beweis der dramatischen Lage zeigt die Direktorin Fotos von ausgebrannten Mistkübeln, von kaputten Fensterscheiben, "auch Spritzen haben wir hier gefunden". Klassen im Erdgeschoß könnten Fenster oft nicht öffnen, da die Hausfassade als öffentliche Toilette missbraucht werden.



Zwischen Jänner und September wurden 25 Fensterscheiben eingetreten. "Jedes kostet ca. 1000 Euro", sagt die Direktorin. "Wir haben schon vieles versucht, aber nichts hat gefruchtet." Eine klare Mehrheit der Lehrer sei für den Zaun. 250 Eltern unterstützen das Projekt.



Doch ist es nicht ein fatales Signal, wenn nur noch ein Zaun Sicherheit und Ordnung schaffen kann? "Es kommt darauf an, wie man es angeht. Und das Gelände wird auch weiter für Grätzlfeste und für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen."