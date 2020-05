Van der Bellen soll Mariahilfer Straße für Grüne retten

Die Grünen lassen bei der Abstimmung über die Mariahilfer Straße nichts unversucht. Mit möglichst jedem Bewohner von Neubau und Mariahilf ins Gespräch zu kommen, lautet die Maxime. Daher wird nicht nur an Haustüren geklopft, sondern ab kommender Woche auch im Kaffeehaus diskutiert. Mit dabei das wohl bekannteste Gesicht der Grünen: Alexander Van der Bellen.

An sieben Terminen will sich Vassilakou mit ihrem Team in Lokalen und Kaffeehäusern den Fragen und Sorgen der Bewohner stellen. Auftakt zur Infotour ist am 23. Jänner in der Rauch Juice Bar in der Neubaugasse. Bis zum 28. Februar folgen sechs weitere Termine. „Ich stehe für kritische Gespräche zur Verfügung. Ich werde mir Meinungen anhören und auch meine kundtun, Fragen beantworten und informieren“, sagte Vassilakou dazu am Donnerstag. Sie will vor allem Unentschlossene erreichen: „Wer will, dass die Mariahilfer Straße verkehrsberuhigt wird, muss mitmachen.“

Denn der Einsatz der Grünen ist hoch wie nie zuvor. „Das ist die größte Kampagne der Grünen außerhalb eines Wahlkampfs, die wir je gemacht haben“, sagte der grüne Klubobmann David Ellensohn. Insgesamt werden 250.000 Euro investiert, 100 grüne Politiker und Mitarbeiter, vom Bezirksrat bis zur Wien-Chefin werden unterwegs sein. „Wir wissen schon jetzt, dass die Abstimmung knapp wird“, sagte Ellensohn, der die Rolle des Mahners übernommen hat: „Wenn es mit Nein ausgeht, wird es wieder den Durchzugsverkehr geben.“