Segnung oder Single-Party: Wohin in Wien am Valentinstag?

Es ist zweifellos einer der polarisierenden „Feiertage“ im Jahr: der Valentinstag. An den einen geht er spurlos vorbei, anderen entlockt er bestenfalls ein Augenrollen und Kapitalismuskritik – und wieder andere zelebrieren ihn voller Andacht. Wie man auch dazu steht, Wien hat am Samstag, 14. Februar, für alle, die wollen, das passende Event in petto. Über den Wolken Gute Neuigkeiten für alle mit oder ohne Valentins-Date: Der 14. Februar ist auch der internationale Tag des Riesenrads. Deshalb ist das Wiener Wahrzeichen am Samstag bis 21.45 Uhr geöffnet. Sternderl schauen Wer schon im Prater ist, kann gleich ins Planetarium Wien weiterziehen. Denn hier hängt der Himmel auch am Valentinstag voller Sterne. Himmelsobjekte wie der „Herz und Seelen Nebel“ im Sternbild der Kassiopeia lassen auch die Herzen jener höher schlagen, denen der Valentinstag ansonsten wurscht ist. Tickets unter vhs.at/de/e/planetarium/valentinstag

Date mit Gott Ein bisschen Hilfe von ganz oben kann besonders in Herzensangelegenheiten nie schaden: Wiener Paare aller Orientierungen und Singles mit Sehnsucht nach Zweisamkeit können sich am Samstag um 20.15 Uhr im Stephansdom segnen lassen. Schließlich soll schon der heilige Valentin Liebespaaren Blumen aus seinem Garten geschenkt und sie seelsorgerlich begleitet haben. Affe oder Waran Auch im Tierreich steht das Paarungs- und Sozialverhalten im Zentrum. Manche Beziehung hält hier länger als bei den zweibeinigen Verwandten. So etwa die der monogam lebenden Weißkopfsakis. Davon kann man sich am Samstag und Sonntag bei 60-minütigen Valentinstagsführungen im Haus des Meeres überzeugen. Interessant auch für jene, die es eher mit den Komodowaranen halten: maximale Unabhängigkeit und Me-Time, außer zur Paarungszeit. Anmeldung unter: haus-des-meeres.at/zoo/valentinstag

Bussibussi Der berühmteste Kuss der Welt hängt im Oberen Belvedere und wurde seinerzeit von Gustav Klimt auf die Leinwand gebracht. Am Valentinstag von 19 bis 23 Uhr können Paare und Kunstfans dem Maler mit einem Kuss vor dem „Kuss“ Konkurrenz machen und sich dabei professionell fotografieren lassen. Der Eintritt ist frei, es gilt das First-come-first-served-Prinzip. Mit Liebe gemalt Es ist eine universelle Wahrheit: Dating kann extrem anstrengend sein. Besonders wenn sich beim Treffen betretenes Schweigen ausbreitet. Umso besser, wenn man dabei etwas zu tun hat – Pluspunkte für kreative Betätigung. Genau das bietet die Veranstaltung „Paint & Love“ im Gmundner Keramik Shop Wien. Am Samstag von 17 bis 19 Uhr können Paare hier ein Stück aus der Produktion der Traditionsmanufaktur bemalen, Sekt und Schoki gibt es obendrauf. Selbst wenn es kein weiteres Date gibt, bleibt zumindest ein schön bemaltes Häferl. Anmeldung unter wien@gmundner.at.