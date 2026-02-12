Wien

Segnung oder Single-Party: Wohin in Wien am Valentinstag?

Keramik bemalen, küssen mit Klimt, kirchlicher Segen und tierische Liebe – am Samstag gibt es für Verliebte und Singles in der Stadt viel zu erleben. Mancherorts wird sogar der Faschingsdienstag vorgezogen.
Anya Antonius
Vor 2 Minuten

46-222508043

Es ist zweifellos einer der polarisierenden „Feiertage“ im Jahr: der Valentinstag. An den einen geht er spurlos vorbei, anderen entlockt er bestenfalls ein Augenrollen und Kapitalismuskritik – und wieder andere zelebrieren ihn voller Andacht. Wie man auch dazu steht, Wien hat am Samstag, 14. Februar, für alle, die wollen, das passende Event in petto.

Über den Wolken

Gute Neuigkeiten für alle mit oder ohne Valentins-Date: Der 14. Februar ist auch der internationale Tag des Riesenrads. Deshalb ist das Wiener Wahrzeichen am Samstag bis 21.45 Uhr geöffnet.

Sternderl schauen

Wer schon im Prater ist, kann gleich ins Planetarium Wien weiterziehen. Denn hier hängt der Himmel auch am Valentinstag voller Sterne. Himmelsobjekte wie der „Herz und Seelen Nebel“ im Sternbild der Kassiopeia lassen auch die Herzen jener höher schlagen, denen der Valentinstag ansonsten wurscht ist. Tickets unter vhs.at/de/e/planetarium/valentinstag

Ein Geistlicher legt zwei Personen in einer Kirche die Hände segnend auf den Kopf.

Im Stephansdom: Segen für Paare und Singles.  

Date mit Gott

Ein bisschen Hilfe von ganz oben kann besonders in Herzensangelegenheiten nie schaden: Wiener Paare aller Orientierungen und Singles mit Sehnsucht nach Zweisamkeit können sich am Samstag um 20.15 Uhr im Stephansdom segnen lassen. Schließlich soll schon der heilige Valentin Liebespaaren Blumen aus seinem Garten geschenkt und sie seelsorgerlich begleitet haben.

Affe oder Waran

Auch im Tierreich steht das Paarungs- und Sozialverhalten im Zentrum. Manche Beziehung hält hier länger als bei den zweibeinigen Verwandten. So etwa die der monogam lebenden Weißkopfsakis. Davon kann man sich am Samstag und Sonntag bei 60-minütigen Valentinstagsführungen im Haus des Meeres überzeugen. Interessant auch für jene, die es eher mit den Komodowaranen halten: maximale Unabhängigkeit und Me-Time, außer zur Paarungszeit. Anmeldung unter: haus-des-meeres.at/zoo/valentinstag

Gustav Klimts "Der Kuss" ist vor dunklen Silhouetten zu sehen.

Ein Kuss vor dem „Kuss“ im Belvedere.

Bussibussi

Der berühmteste Kuss der Welt hängt im Oberen Belvedere und wurde seinerzeit von Gustav Klimt auf die Leinwand gebracht. Am Valentinstag von 19 bis 23 Uhr können Paare und Kunstfans dem Maler mit einem Kuss vor dem „Kuss“ Konkurrenz machen und sich dabei professionell fotografieren lassen. Der Eintritt ist frei, es gilt das First-come-first-served-Prinzip.

Mit Liebe gemalt

Es ist eine universelle Wahrheit: Dating kann extrem anstrengend sein. Besonders wenn sich beim Treffen betretenes Schweigen ausbreitet. Umso besser, wenn man dabei etwas zu tun hat – Pluspunkte für kreative Betätigung. Genau das bietet die Veranstaltung „Paint & Love“ im Gmundner Keramik Shop Wien. Am Samstag von 17 bis 19 Uhr können Paare hier ein Stück aus der Produktion der Traditionsmanufaktur bemalen, Sekt und Schoki gibt es obendrauf. Selbst wenn es kein weiteres Date gibt, bleibt zumindest ein schön bemaltes Häferl. Anmeldung unter wien@gmundner.at.

Verliebte Narren

Der Valentinstag fällt bekanntermaßen mitten in die Hochphase der Faschingszeit. Hier prallen also thematische Welten aufeinander – nicht unbedingt zum Nachteil. Im Loft steigt am Samstag ab 21.50 Uhr etwa ein großer „Faschingsball x Single Party“, samt Gratis-Shots für Verkleidete. Armbänder in unterschiedlichen Farben zeigen die jeweilige Flirtwilligkeit an.

Wer mit all diesen Vorschlägen nichts anfangen kann, dem sei gesagt: Der heilige Valentin ist auch der Schutzpatron der Imker und Reisenden und wird bei Pest und Wahnsinn angerufen. Zahlreiche weitere Möglichkeiten also, dem Tag einen ganz neuen, persönlichen Twist zu geben.

