Liebe hat viele Gesichter: von der frischen Verliebtheit über langjährige Partnerschaften bis hin zu tiefen Freundschaften. Dementsprechend vielfältig sind auch die Geschenkoptionen. Wir zeigen Ihnen, welche Geschenke zu welchem Beziehungstyp passen.

1. Frisch verliebt: Wenn Schmetterlinge im Bauch flattern

In den ersten Monaten einer Beziehung ist alles aufregend, neu und ein bisschen unsicher. Wie viel Emotion darf ins Geschenk? Die goldene Regel: Zeigen Sie Aufmerksamkeit, ohne zu übertreiben. Erlebnis-Gutscheine

Statt materieller Dinge können Sie gemeinsame Zeit verschenken: Ein Kochkurs, Escape Room oder Konzerttickets schaffen neue Erinnerungen. Verpacken Sie den Gutschein kreativ in einer kleinen Box mit getrockneten Blumen. Mini-Fotobuch der ersten Wochen

Sie sind noch nicht bereit für ein dickes Erinnerungsalbum? Ein kleines quadratisches Fotobuch (etwa bei CEWE als 15x15cm Variante) mit 10 bis 15 Seiten ist die perfekte Zwischenlösung. Halten Sie Ihre ersten gemeinsamen Ausflüge fest, ohne gleich ein Lebenswerk zu erstellen. Personalisierte Kleinigkeiten mit Charme

Ein Schlüsselanhänger mit Ihrem ersten gemeinsamen Foto ist genau richtig dosiert – persönlich, aber nicht überwältigend. CEWE bietet Herzformen an, die sich perfekt für diesen Anlass eignen.

Weitere Ideen: Personalisierte Spotify-Playlist als Code zum Scannen (auf Poster gedruckt)

Handgeschriebener Brief in einer schönen Box

Sternenhimmel-Poster von einem besonderen Tag (z.B. dem des ersten Kusses)

2. Langjährige Beziehungen: Gemeinsame Geschichte feiern

Nach Jahren oder Jahrzehnten haben Sie einen Schatz an gemeinsamen Momenten gesammelt. Jetzt geht es darum, diese Erinnerungen zu würdigen und neu zu entdecken. Das ultimative Erinnerungsbuch

Ein großformatiges Fotobuch ist hier absolute Spitzenklasse. CEWE bietet die Vorlage „Unsere Liebe“ an, die sich besonders für Paare eignet. Strukturiert nach Jahren oder Themen (Reisen, Zuhause, Freunde) entsteht ein echtes Familienarchiv. Planen Sie dafür Zeit ein: Das Zusammenstellen kann ein gemeinsames Projekt werden. Wandbilder mit Symbolkraft

Ihr Lieblingsort verdient einen Ehrenplatz an der Wand. Das kann der Strand sein, an dem Sie geheiratet haben oder die Skyline der Stadt, in der Sie einander kennengelernt haben. Besonders im Trend: Streetmap-Poster mit personalisierten Koordinaten. CEWE hat hier spezielle Photo Streetmap Poster im Angebot. Gallery Prints für zeitlose Eleganz

Hochwertige Acrylglas- oder Alu-Dibond-Drucke verleihen Ihren schönsten Paarfotos Galerie-Qualität. Diese Wandbilder sind Investitionen fürs Leben – wählen Sie ein Foto mit zeitloser Ausstrahlung, das auch in zehn Jahren noch gefällt. Little Prints Box

Eine elegante Box gefüllt mit Ihren schönsten Momenten als kleine Prints – perfekt zum gemeinsamen Durchblättern auf der Couch. Diese gibt es bei CEWE oder Sie basteln selbst eine Version mit Sofortbildern und einer Vintage-Zigarrenkiste.

Weitere Ideen: Neuauflage Ihres ersten gemeinsamen Dates (gleicher Ort, gleiches Restaurant)

Paar-Schmuck mit individueller Gravierung

Abo für monatliche Datebox mit Aktivitäten

Professionelles Paar-Fotoshooting

3. Beste Freundinnen: Galentine's Day zelebrieren

Wer sagt, dass der Valentinstag nur für Paare ist? Der 13. Februar hat sich als „Galentine's Day” etabliert – ein Tag, um die wichtigsten Freundschaften zu feiern. Freundschafts-Fotobuch

Ihre gemeinsamen Abenteuer, peinlichen Momente und Insider-Witze verdienen ein eigenes Fotobuch. Gestalten Sie es mit humorvollen Kommentaren und ehrlichen Momenten statt perfekt inszenierter Fotos. Bei CEWE können Sie aus verschiedenen Formaten wählen: Für Freundschaftsbücher eignet sich das quadratische Format besonders gut. Fototasse für den gemeinsamen Kaffeeklatsch

Eine personalisierte Tasse mit Ihrem Lieblingsfoto oder einem Inside-Joke begleitet Ihre beste Freundin durch jeden Arbeitstag. CEWE bietet auch Sternzeichen-Designs an – perfekt, wenn Sie beide Astrologie-Fans sind. Polaroid-Wall

Sammeln Sie Ihre besten Sofortbilder und erstellen Sie zusammen eine Fotowand. Dafür brauchen Sie nur eine Lichterkette, Mini-Wäscheklammern und Ihre Lieblingsfotos. Alternativ: Drucken Sie Fotos im Polaroid-Stil an CEWE Fotostationen aus und überraschen Sie Ihre Freundin mit einer fertigen Collage.

Weitere Ideen: Matching-Schmuck (Freundschaftsarmbänder für Erwachsene)

Beauty-Box mit personalisierten Favoriten

Gemeinsamer Wellness-Tag

Handgeschriebene „ Open when...“-Briefe

4. Familie: Eltern, Geschwister und Großeltern

Familienliebe ist oft die stillste – aber dafür die beständigste. Der Valentinstag ist eine schöne Gelegenheit, auch diesen Menschen Wertschätzung zu zeigen. Für Eltern und Großeltern

Ein Fotobuch mit aktuellen Bildern der Enkelkinder ist ein Klassiker, der nie versagt. Besonders rührend: Kombinieren Sie alte Familienfotos mit neuen Aufnahmen und zeigen Sie so die Generationen im Wandel. Bei CEWE finden Sie spezielle Vorlagen für Familienbücher. Auch schön: Ein gerahmtes Familienfoto als hochwertiger Print eignet sich perfekt als Wohnzimmer-Dekoration. Wählen Sie ein Foto vom letzten Familienfest oder einen spontanen Schnappschuss mit echter Emotion. Für Geschwister

Gestalten Sie gemeinsam ein „Unsere Kindheit”-Fotobuch mit alten Aufnahmen, die Sie von Ihren Eltern bekommen. Das wird garantiert für Lacher und nostalgische Momente sorgen.

Weitere Ideen: Digitalisierte Super8-Filme auf USB-Stick in schöner Box

Stammbaum als Fotobuch oder künstlerisches Poster

Personalisierter Familienkalender fürs kommende Jahr

Rezeptbuch mit Omas handgeschriebenen Lieblingsrezepten

Last-Minute-Retter: CEWE Fotostationen Wer kurzfristig ein persönliches Geschenk braucht, findet an CEWE Fotostationen in vielen dm-Filialen und Elektromärkten die Rettung. Übertragen Sie Fotos direkt vom Smartphone, wählen Sie ein Design und drucken Sie vor Ort. In wenigen Minuten haben Sie Prints, kleine Poster oder Abzüge für ein selbstgemachtes Album. DIY-Tipp: Kombinieren Sie die frisch gedruckten Fotos mit einem schönen Notizbuch und handgeschriebenen Notizen – fertig ist ein individuelles Last-Minute-Geschenk mit Herz.