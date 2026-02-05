Mehr als im Vorjahr: Österreicher geben 85 Euro für Valentinstag aus
Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Österreicherinnen und Österreicher planen, heuer jemanden zum Valentinstag zu beschenken. Laut dem aktuellen Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit Reppublika Research werden dafür im Schnitt 85 Euro pro Person für Valentinstagsgeschenke ausgegeben.
Im Vorjahr zeigten sich die Befragten mit 70 Euro deutlich sparsamer. Der Handel hofft auf einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro.
Blumen und Süßes nach wie vor top
"Ob Blumen, Süßigkeiten oder persönliche Aufmerksamkeiten, viele Menschen nutzen den Tag der Liebe ganz bewusst, um Nähe und Wertschätzung zu zeigen", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Beschenkt werden am Valentinstag vor allem die engsten Bezugspersonen: Allen voran der oder die eigene Partnerin bzw. der eigene Partner (34 Prozent), aber auch Mütter (zwölf Prozent) oder Freunde und Freundinnen (acht Prozent) dürfen sich über Aufmerksamkeiten freuen.
Besonders gefragt sind heuer: Blumen & Pflanzen (57 Prozent), Schokolade & Süßes (23 Prozent) und Restaurantbesuche (16 Prozent). Männer verschenken dabei deutlich öfter Blumen oder Pflanzen als Frauen, bei Süßigkeiten ist es umgekehrt.
