Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Österreicherinnen und Österreicher planen, heuer jemanden zum Valentinstag zu beschenken. Laut dem aktuellen Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit Reppublika Research werden dafür im Schnitt 85 Euro pro Person für Valentinstagsgeschenke ausgegeben.

Im Vorjahr zeigten sich die Befragten mit 70 Euro deutlich sparsamer. Der Handel hofft auf einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro.