Rosen für die Wertschätzung: Das Fest der Liebe im Seniorenheim

Es ist der Tag im Jahr, an dem Zuneigung und Aufmerksamkeit groß geschrieben werden: Der Valentinstag. Doch nicht für alle ist das „Fest der Liebe“ ein Tag der Romantik, sondern vielmehr eine Erinnerung an verlorene Lieben. „Das können weit entfernte Familien sein, Abwesenheit des Partners oder schlichtweg eine Erinnerung daran, dass das Leben stiller geworden ist“, erzählt die belgische Künstlerin Celine Vanhoutte. Liebe sei eben weit mehr als Romantik. Unter dem Namen „Quelle Surprise“ möchte sie mit einer speziellen „Valentinsinitiative“ deshalb speziell der älteren Generation eine Freude bereiten.

Für zehn Euro kann online ein symbolisches Ticket gekauft werden, das für eine rote Rose und ein Gedicht steht. Am Freitag, 13. Februar (also einen Tag vor dem Valentinstag) werden die Geschenke persönlich bei den Seniorinnen und Senioren im Haus Gustav Klimt in Penzing übergeben. Die Gedichte werden von den Künstlerinnen Rosa Braber, Lisa-Carolin Nemec, Silvi Spechtenhauser, Anja Grundner vorgetragen. Das Ziel der Aktion: Freude bereiten und unvergessliche Momente schaffen. Im Anschluss erhalten die Bewohner Bilder der Fotografin Kseniia Kovalenko als Erinnerung an den Tag.

Familientradition Inspiriert hat die Idee Vanhouttes Großvater, der nach dem Tod der Großmutter selbst in einem Heim lebte. „Jedes Jahr am Valentinstag kaufte er für jede Frau dort eine Blume, einfach um sicherzugehen, dass sich niemand vergessen fühlte.“ Denn genau darum gehe es: Menschliche Verbindungen in jeder Lebensphase schätzen und sichtbar machen. Angelehnt an die Geste des Großvaters, gehe es bei diesem Projekt aber ebenso sehr ums Zuhören wie ums Geben. „Es ist wichtig, dass Senioren nicht das Gefühl haben, vergessen zu werden. Und sie bringen so viel Lebenserfahrung und Geschichten mit“, sagt die Initiatorin. Ältere Generationen befänden sich oft in einer Lebensphase, in der die Welt an ihnen vorbeiziehe. Die Aktion habe deshalb nicht mit Mitleid zu tun, im Gegenteil: „Es geht uns um Wertschätzung“, so Vanhoutte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kseniia Kovalenko 2024 fand die Aktion zum ersten Mal statt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kseniia Kovalenko Im Haus Gustav Klimt wird auch dieses Jahr wieder anlässlich des Valentinstag im Seniorenheim überrascht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kseniia Kovalenko Rosen werden übergeben, Gedichte vorgetragen und Lebenserfahrung geteilt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kseniia Kovalenko Am 13. Februar geht die Valentinstagsaktion in die nächste Runde. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kseniia Kovalenko Am 13. Februar geht die Valentinstagsaktion in die nächste Runde.