Immer Ärger mit den Nachbarn

Ein Eindruck, der sich zumindest beim KURIER-Lokalaugenschein kurz vor 19 Uhr an einem Wochentag nicht bestätigen ließ: Der Gehsteig war sauber, der Geruch vor dem Haus unterschied sich nicht vom Rest der Gasse und die Geräuschkulisse entsprach ebenfalls der Umgebung. „Es ist nicht jeden Tag gleich“, sagt die Nachbarin.

Ute Bock, bei der Menschen, deren Asylantrag negativ beschieden wurde, ein Dach über dem Kopf und Rechtsberatung vorfinden, kennt die Vorwürfe zur Genüge. „Es sind aber immer dieselben Nachbarn, die sich beschweren“, erzählt sie.

Zurzeit gibt die 71-Jährige, die von ihren Schützlingen „Mama“ genannt wird, rund 100 Menschen Obdach. Die meisten flohen aus Tschetschenien, Nigeria oder Somalia. Die 70 Zimmer reichen längst nicht mehr aus. Etliche schlafen in einem Gemeinschaftsraum auf Matratzen auf dem Boden – auch Kinder. In der Ecke stapelt sich das spärliche Hab und Gut der Leute. Gekocht wird in Teeküchen am Gang.

Dass Bock für Asylsuchende auch ein Post- und Meldeservice anbietet (weil für Asylverfahren eine Adresse wichtig ist, damit Bescheide fristgerecht zugestellt werden können), stört ihre Kritiker ebenfalls. Auf die Besucherfrequenz in der Zohmanngasse würde so mancher gern verzichten. Beratungszentrum und Postservice gehören weg, meint die entnervte Nachbarin.