Ute Bock bittet in der Hofburg um Hilfe

Nach ihrem Schlaganfall im vergangenen Dezember und mehreren Reha-Aufenthalten tritt Flüchtlingshelferin Ute Bock am Donnerstag erstmals wieder öffentlich in Erscheinung. Obwohl sie im Rollstuhl sitzt und unter Gelenkschmerzen leidet, will die 72-Jährige den „1. Ute-Bock-Ball“ im Weltmuseum in der Hofburg nützen, um zusätzliche Spenden zu lukrieren.

Denn seit Bock nicht mehr als Aushängeschild ihres Hilfsvereins zur Verfügung steht, kämpft dieser mit finanziellen Problemen. Das Spendenaufkommen ging zu Jahresbeginn um 15 Prozent zurück. Von den ursprünglich 160 (Substandard-)Wohnungen, die für Flüchtlinge angemietet wurden, sind nur 56 übrig geblieben. Und selbst die wären dringend sanierungsbedürftig. Eine Heizung gibt es kurz vor dem Winter nur in den wenigsten Räumen.

Inklusive der 75 Menschen im Flüchtlingsquartier in der Favoritner Zohmanngasse betreut der Verein derzeit 275 Personen. Für zusätzliche Notschlafstellen fehlt aber das Geld.

Um zumindest das reduzierte Hilfsangebot – neben den Wohnungsmieten in erster Linie Essensgeld, Kleidungsausgabe, Beratung und Deutschkurse – aufrecht erhalten zu können, werden monatlich mindestens 55.000 Euro benötigt.