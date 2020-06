Staatsdiener dürfen Vorgesetzten öffentlich kritisieren

Im Landwirtschaftsministerium ist von „laufenden Gesprächen“ die Rede, in der Hofreitschule will man gegenüber dem KURIER plötzlich nichts mehr zu dem Fall sagen. Schließlich gebe es unangenehme Fragen zu beantworten: So könnte die im Jahr 2012 groß gefeierte schwarze Null im Hofreitschulen-Budget damit eine Chimäre geworden sein. Da wurde das Krzisch-Gehalt offenbar nicht dazugerechnet. Ein Oberbereiter verdient bis zu 170.000 Euro im Jahr, das gefeierte Plus lag bei gerade einmal 30.000 Euro. „ Spanische Hofreitschule erstmals im Gewinn“, lauteten damals die Schlagzeilen.

Krzischs Gehälter müssen nun nachbezahlt werden. „Nächstes Jahr wird er sein normales Pensionsalter erreichen“, sagt Konlechner. Bis dahin wird er rund sechs Jahre auf Steuerkosten spazieren gegangen sein. Außer man findet doch noch einen Platz für ihn.