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Wien

Nach Hoteleinbruch: Dieb schläft im Bett von Touristen

Der Mann hatte bereits den Reisepass, die Kreditkarte und den Schlüsselbund der britischen Urlauber in seinen Rucksack gesteckt.
30.06.2026, 15:00

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Auf der Uniform ist ein Abzeichen der Polizei mit dem österreichischen Bundesadler zu sehen.

Zusammenfassung

  • Zwei britische Urlauber entdeckten Montagabend in ihrem Hotelzimmer in Wien einen 33-jährigen Slowaken schlafend im Bett, der daraufhin von der Polizei festgenommen wurde.
  • Der Beschuldigte soll zuvor Reisepass, Kreditkarte und Schlüsselbund eines der Männer gestohlen und vergeblich versucht haben, mit der Kreditkarte Online-Einkäufe zu tätigen.
  • Bei dem 33-Jährigen wurden zudem ein mutmaßlich gestohlenes Mobiltelefon und Cannabis gefunden; außerdem lag bereits eine Festnahmeanordnung wegen eines Aufenthaltsverbots vor.

Zwei britische Urlauber haben Montagabend in ihrem Hotelzimmer einen Eindringling entdeckt. Als die 40-jährigen Männer kurz vor 20.00 Uhr in ihre Unterkunft zurückkehrten, lag ein Unbekannter schlafend im Bett. Die Briten alarmierten die Leitung des Hotels in Hauptbahnhofnähe, diese die Polizei, die den 33-jährigen Slowaken festnahm, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Dienstag.

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Reisepass, Kreditkarte und Schlüsselbund eingesteckt 

Bevor er sich im fremden Bett schlafen legte, hatte der Beschuldigte bereits Reisepass, Kreditkarte und Schlüsselbund von einem der Männer in seinen Rucksack gesteckt. Er hatte auch versucht, mit dessen Kreditkarte Online-Einkäufe zu tätigen, war aber gescheitert.

Gegen den 33-Jährigen - bei ihm wurden ein vermutlich ebenfalls gestohlenes Mobiltelefon und eine geringe Menge Cannabis sichergestellt - lag zudem bereits eine Festnahmeanordnung wegen eines aufrechten Aufenthaltsverbots im Bundesgebiet vor. Er wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls, des versuchten betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes und des Fremdenpolizeigesetzes angezeigt und befindet sich in Polizeigewahrsam.

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Agenturen, bea  | 

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