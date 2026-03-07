Bewohner sperrte Einbrecher im Keller ein: 19-Jähriger festgenommen

Als er nachsah, entdeckte er einen Unbekannten, der sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen machte. Der Bewohner handelte geistesgegenwärtig, verständigte umgehend den Polizeinotruf und verschloss die Kellertür von außen.

Ein aufmerksamer Hausbewohner in Döbling Am Freitag Morgen einen Einbruch in mehrere Kellerabteile vereitelt. Der Mann wurde gegen 08:35 Uhr durch laute Geräusche aus dem Keller geweckt.

Als die Beamten eintrafen, gab der Zeuge an, dass der mutmaßliche Einbrecher vermutlich durch ein kleines Kellerfenster in den Garten geflohen sei. Die Polizisten konnten einen 19-jährigen slowakischen Staatsangehörigen anhalten, der gerade versuchte, über den Gartenzaun zu flüchten.

Der Tatverdächtige war lediglich mit einer Hose und Turnschuhen bekleidet, seine Oberbekleidung wurde im Garten liegend aufgefunden. Im Keller entdeckten die Beamten vier aufgebrochene Kellerabteile, ein beschädigtes Kellerfenster sowie einen Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut und Einbruchswerkzeug.

Verdächtiger teils geständig und in Untersuchungshaft

Der 19-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. In seiner Einvernahme soll sich der Verdächtige teilweise geständig gezeigt haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der mutmaßliche Einbrecher in eine Justizanstalt gebracht. Ob der Tatverdächtige für weitere ähnliche Delikte in Frage kommt, ist noch Teil der Ermittlungen.