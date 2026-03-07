Dealer lieferte sich mit Wiener Polizei wilde Verfolgungsjagd

Ein Drogendealer hat sich Freitagabend in Wien-Leopoldstadt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Weil er in einer Parkanlage gegen 20 Uhr beim Verkauf von Suchtgift von den Beamten beobachtet wurde, trat er die Flucht an.

Dabei stieß er zwei Passanten um, die auf den Boden fielen. Erst als ein Polizist einen Schreckschuss in das Erdreich abgab, hielt der 30-Jährige an und ließ sich festnehmen.