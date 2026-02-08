Einbrecher wollten in Wien durch Geschäftsmauer eindringen

Zwei Einbrecher sind Samstagabend beim Versuch, in der Wiener City durch eine Geschäftsmauer zu brechen, erwischt worden. Klopfgeräusche um 23.00 Uhr wurden von Anrainern bemerkt, die dann die Polizei riefen. Als Beamte das Gebäude durchsuchten, zwängten sich plötzlich zwei Männer durch einen verglasten Seitenteil der Eingangstür eines Eisgeschäfts und versuchten zu flüchten. Dabei liefen sie den Polizisten direkt in die Arme. Die Verdächtigen wurden festgenommen.

Bei ihnen handelt es sich um einen 27-jährigen Bosnier und einen 42-jährigen Bulgaren. Im Inneren des Eisgeschäfts stellten die Beamten Einbruchswerkzeug sicher. Einbruchsversuch bereits im Jänner Bereits am 10. Jänner war es in einer angrenzenden Putzerei zu einem Einbruch gekommen, bei dem ebenfalls Teile der Wand herausgebrochen worden waren, allerdings zu dem Optiker, der sich direkt daneben befindet. Damals konnten die Täter unerkannt flüchten.